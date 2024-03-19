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Пошлины на импорт зерна из рф и беларуси введет Евросоюз. Фото:
Пошлины на импорт зерна из рф и беларуси введет Евросоюз — FThttps://racurs.ua/n193474-poshliny-na-import-zerna-iz-rf-i-belarusi-vvedet-evrosouz-ft.htmlРакурс
Мита на імпорт російського та білоруського зерна планує запровадити Євросоюз.
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Такі дії зможуть заспокоїти фермерів та деякі країни-члени ЄС. Це буде перше обмеження на продовольчі товари з рф після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на джерела.
Зазначається, що найближчими днями Європейська комісія оголосить про мито в розмірі 95 євро за тонну на зернові з рф та білорусі. Це призведе до зростання цін щонайменше на 50%, що знищить попит. Тарифи в розмірі 50% також будуть встановлені на насіння олійних культур і продукти їх переробки.
За інформацією FT, минулого року імпорт з росії зернових, олійних культур та їхніх похідних сягнув рекордних 4 млн т, що становить 1% від загального споживання в Євросоюзі.
В Брюсселі наголошують, що ЄС виробляє понад 300 млн т зернових та олійних культур на рік і є нетто-експортером перших, тому не має потреби в російському та білоруському імпорті. Однак, як зазначив представник Євросоюзу, росія «чинить значний тиск на зернових ринках».
Мито на зернові з росії та білорусі встановляють на максимальному рівні, дозволеному правилами СОТ.
Нагадаємо, активісти з «Кібер Спротиву» отримали підтвердження вивезення українського зерна до російської федерації, Ірану та Туреччини.
Джерело: Financial Times
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