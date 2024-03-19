Мита на імпорт зерна з рф та Білорусі запровадить Євросоюз. Фото:

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Мита на імпорт російського та білоруського зерна планує запровадити Євросоюз.

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Такі дії зможуть заспокоїти фермерів та деякі країни-члени ЄС. Це буде перше обмеження на продовольчі товари з рф після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на джерела.

Зазначається, що найближчими днями Європейська комісія оголосить про мито в розмірі 95 євро за тонну на зернові з рф та білорусі. Це призведе до зростання цін щонайменше на 50%, що знищить попит. Тарифи в розмірі 50% також будуть встановлені на насіння олійних культур і продукти їх переробки.

За інформацією FT, минулого року імпорт з росії зернових, олійних культур та їхніх похідних сягнув рекордних 4 млн т, що становить 1% від загального споживання в Євросоюзі.

В Брюсселі наголошують, що ЄС виробляє понад 300 млн т зернових та олійних культур на рік і є нетто-експортером перших, тому не має потреби в російському та білоруському імпорті. Однак, як зазначив представник Євросоюзу, росія «чинить значний тиск на зернових ринках».

Мито на зернові з росії та білорусі встановляють на максимальному рівні, дозволеному правилами СОТ.

Нагадаємо, активісти з «Кібер Спротиву» отримали підтвердження вивезення українського зерна до російської федерації, Ірану та Туреччини.

Джерело: Financial Times