Активісти з «Кібер Спротиву» зламали пошту високопоставленого рашиста

https://racurs.ua/ua/n193457-kiber-sprotyv-zdobuv-dokazy-vyvezennya-ukrayinskogo-zerna-iz-zahoplenyh-portiv.html

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Активісти з «Кібер Спротиву» отримали доступ до пошти Захарія Джіоєва — заступника керівника федерального агентства морського та річкового транспорту, яке займається вивезенням зерна.

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Про це сьогодні, 18 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

У ЦНС зазначають, що у пошті є підтвердження вивезення зерна українського зерна до рф, Ірану та Туреччини.

Також окупант надав інформацію щодо купівлі нових барж для обслуговування транспортного сполучення у Керченській протоці.

Більше інформації з пошти передано відповідним службам для ознайомлення щодо діяльності Захарія, аби надалі притягнути злочинця до відповідальності за крадіжку зерна та допомогу у встановленні окупаційної влади, — додали у ЦНС.

Зазначається, що із 2023 року Захарій оголошений у розшук СБУ й тепер йому загрожує 15 років в’язниці.