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Ракурс
Активисты из «Кибер Сопротивления» сломали почту высокопоставленного рашиста

«Кибер Сопротивление» получило доказательства вывоза украинского зерна из захваченных портов

18 мар 2024, 17:41
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Активісти з «Кібер Спротиву» отримали доступ до пошти Захарія Джіоєва — заступника керівника федерального агентства морського та річкового транспорту, яке займається вивезенням зерна.


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Про це сьогодні, 18 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

У ЦНС зазначають, що у пошті є підтвердження вивезення зерна українського зерна до рф, Ірану та Туреччини.

Також окупант надав інформацію щодо купівлі нових барж для обслуговування транспортного сполучення у Керченській протоці.

Більше інформації з пошти передано відповідним службам для ознайомлення щодо діяльності Захарія, аби надалі притягнути злочинця до відповідальності за крадіжку зерна та допомогу у встановленні окупаційної влади, — додали у ЦНС.

Зазначається, що із 2023 року Захарій оголошений у розшук СБУ й тепер йому загрожує 15 років в’язниці.

Источник: Ракурс


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