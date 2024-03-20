Задержание организованной преступной группы, фото: Нацполиция

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Поліцейські ліквідували організовану злочинну групу, яка на замовлення спалювала житло по всій країні.

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Зловмисникам загрожує до десяти років ув’язнення. Про це сьогодні, 20 березня, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Таку «послугу» можна було замовити в телеграм-каналі — коштувало це від 500 до 3000 доларів, — зазначають у поліції. — Палії розробляли план вчинення злочину: проводили розвідку місцевості, закуповували паливно-мастильні матеріали та робили з них «коктейлі Молотова».

За інформацією слідства, організаторами злочинної групи були 20-річний та 26-річний мешканці Київської та Чернігівської областей, котрі для виконання «брудної» роботи залучили девʼятьох мешканців Київщини та Житомирщини віком від 17 до 34 років.

Самі ж організатори приймали замовлення на підпали та розподіляли між членами групи гроші, отримані за скоєння злочинів.

Фігуранти організовували виїзд на місце події у будь-яку точку країни та закидали будинки й квартири пляшками із запалювальною сумішшю, фільмуючи підпал чужого майна на камеру. Відео надсилали замовникам в якості підтвердження виконання, — зазначають у поліції.

Загалом зловмисники встигли пошкодити чотири квартири та пʼять будинків в Чернігівській, Полтавській, Львівській, Житомирській, Вінницькій та Київській областях.

Зазначається, що слідчі провели 24 обшуки за місцями проживання учасників групи і зібрали беззаперечні докази причетності до серійних підпалів всіх 11 зловмисників. Зокрема, було вилучено:

боєприпаси;

понад 10 тис. дол. у різній валюті;

мобільні телефони, на які приймались замовлення та фільмувались злочини;

банківські картки, на які перераховувались кошти за скоєне.

Усім учасникам злочинної групи, включаючи організаторів, повідомлено про підозру за умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу організованою групою (ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу).

Підозрюваним вручено клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді цілодобових домашніх арештів.