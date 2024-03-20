Украина пытается укрепить свои границы, фото: ГПСУ

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Інженерно укріпити кордон із рф на півночі наразі неможливо оскільки будь-яку інженерну групу, що з’явиться на кордоні, одразу «знесуть ворожі обстріли».

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Про це повідомляє видання LIGA.net з посиланням на коментар речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка.

Ці напрямки максимально укріплюються у максимальній близькості до кордону. На різній відстані від кордону (залежно від ситуації, рельєфу та особливостей місцевості) створюються інженерно-фортифікаційні споруди, вогневі позиції, спостережні пости, окопні лінії, — зазначив він.

Водночас експерт Defense Express Іван Киричевський у коментарі LIGA.net зазначив, що росіяни наразі не мають 50 тис. зайвих бійців, щоб послати їх у наступ на новому напрямку.

За його словами, зараз можна виділити шість умовних напрямків головних ударів рашистів — Херсонський, Запорізький, Куп’янсько-Лиманський, Новопавлівський (колишній Мар’їнський), Бахмутський та Авдіївський.

На цих напрямках ворог зібрав близько 500 тис. осіб, між якими потрібно розподілити озброєння, пальне та інші ресурси.

Немає в росіян зайвих 50 000 військовослужбовців, щоб їх послати в атаку на Чернігівщину, — вважає аналітик.

Джерело: LIGA.net