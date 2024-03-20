Последствия российского ракетного удара по Харькову, фото: ГСЧС

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Російські загарбники сьогодні, 20 березня, близько 13.00 завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова.

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За попередньою інформацією, удар був завданий ракетою Х-59. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє про трьох загиблих, п’ятьох поранених та масштабну пожежу внаслідок цього ракетного удару.

Пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех в Холодногірському районі. Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. Звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції, — зазначив він. — Серед поранених працівники підприємства, двоє з них у важкому стані. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі. На жаль, кількість жертв та постраждалих може бути більшою.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу.

ДСНС повідомляє, що площа пожежі становить понад 2 тис. кв. м.