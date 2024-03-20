Советник Байдена Салливан неожиданно прибыл в Киев

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Ракурс

Джейк Салліван 20 березня прибув з несподіваним візитом до Києва.

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Радник Джо Байдена з питань національної безпеки пообіцяв, що допомогу Україні в Конгресі розблокують. Але не каже, коли це станеться.

З нашого погляду, в нас вийде це зробити. Ми отримаємо цю допомогу для України. І ми не просто заявляємо про це. Лише минулого тижня з трибуни Білого дому було оголошено про пакет допомоги на 300 мільйонів доларів боєприпасами, засобами протиповітряної допомоги, іншими критично важливими постачаннями, які просто зараз потрібні на фронті, і ми поспішаємо їх доправити вам прямо зараз, поки ми говоримо. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб підтримати вас у ваших зусиллях рухатись вперед. І ми будемо працювати з усім світом, так само як із коаліцією більш ніж 50 країн, які тверді в своїй підтримці України, — сказав Салліван ан зустрічі з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Крім того, радник Байдена з нацбезпеки запевнив, що у США є розуміння, що Україна має виграти війну, але ракет ATACMS поки що не буде:

ATACMS, маю вас розчарувати, але з цього приводу в мене немає сьогодні публічних заяв.

Радник президента США з нацбезпеки запевнив, що Сполучені Штати вірять в перемогу України і закликав українців вірити у США на тлі зусиль з ухвалення критично важливого пакету допомоги Україні.

Я тут сьогодні, щоб сказати, що ми віримо у вас. Ми віримо, що ви переможете. Ми віримо, що ви побудуєте світле майбутнє для українського народу, сильнішу демократію, стійку і безпечну країну, яка зможе відбити майбутню агресію. І ми будемо вашим партнером на кожному етапі шляху, — сказав він.

Салліван на зустрічі з Єрмаком запевнив у тому, що законопроєкт про допомогу Україні отримає «сильну двопартійну підтримку» в Палаті представників Конгресу — щоправда, не сказав, коли це може статися.