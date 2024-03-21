Обгоревшие многоэтажки и воронки в центре Киева – последствия массированного удара по столице

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Міська влада Києва та рятувальники показали наслідки ракетного удару по Києву. На їхніх фото помітні значні руйнування від падіння уламків ракет.

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Нагадаємо, ППО уранці 21 березня збила над столицею понад 30 ракет, серед яких була й балістика.

За інформацією від КМВА, у Подільському районі сталося падіння уламків на територію нежитлової забудови, загоряння на трансформаторній підстанції, пожежу ліквідовано на площі 200 м. кв.

Інформація щодо падіння уламків на дах житлового будинку із подальшим загорянням не підтвердилася. Водночас було займання на даху нежитлової двоповерхової будівлі, пожежу ліквідовано.

У Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, вибуховою хвилею вибиті вікна, зафіксовано загорянням квартири; проводиться евакуація мешканців з будинку.

Рятувальники загасили вогонь на трьох автомобілів. Відбулося падіння уламків на територію житлової забудови між дитячим садком та житловими будинками, без негативних наслідків.

Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна багатоквартирного будинку, відбулося загоряння приватного житлового будинку.

У Святошинському районі інформація щодо пошкодження будівлю дошкільного навчального закладу не підтвердилася. Але зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку — падіння уламків на четвертий поверх дев’ятиповерхового, вибуховою хвилею вибиті вікна;

На 8 ранку у Києві достеменно відомо про 10-х постраждалих.

Нагадаємо, у ніч проти 21 березня ворог здійснив ракетний удар двома балістичними/аеробалістичними ракетами «Іскандер-М» (KN-23) /Х-47М2 «Кинджал», а також 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (райони пусків -Волгодонськ, Енгельс — рф.).

Ракети заходили з півночі.

До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті над Києвом та на підступах до столиці.