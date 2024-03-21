Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Отсутствие самолетов А-50 россия компенсирует на южном направлении разведывательными БПЛА

Отсутствие самолетов А-50 россия компенсирует на южном направлении разведывательными БПЛА

21 мар 2024, 11:46
999

Відсутність літаків А-50 росія компенсує розвідувальними безпілотниками.


.

Активність безпілотної ворожої розвідки у нашій зоні відповідальності сягнула 147 одиниць за добу. Так вони намагаються компенсувати відсутність у повітрі А-50, — повідомила в ефірі телемарафону керівник об'єднаного пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк.

При цьому цієї ночі росіяни не залучали ракетоносії. Вже понад місяць ворожі кораблі перебувають у пунктах базування.

Загалом, зазначила Гуменюк, російські військові й цивільні кораблі після атак українських морських безпілотників змінюють маршрути, але їхня активність залишається сталою.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров