Відсутність літаків А-50 росія компенсує розвідувальними безпілотниками

https://racurs.ua/ua/n193546-vidsutnist-litakiv-a-50-rosiya-kompensuie-na-pivdennomu-napryamku-rozviduvalnymy-bpla.html

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Відсутність літаків А-50 росія компенсує розвідувальними безпілотниками.

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Активність безпілотної ворожої розвідки у нашій зоні відповідальності сягнула 147 одиниць за добу. Так вони намагаються компенсувати відсутність у повітрі А-50, — повідомила в ефірі телемарафону керівник об'єднаного пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк.

При цьому цієї ночі росіяни не залучали ракетоносії. Вже понад місяць ворожі кораблі перебувають у пунктах базування.

Загалом, зазначила Гуменюк, російські військові й цивільні кораблі після атак українських морських безпілотників змінюють маршрути, але їхня активність залишається сталою.