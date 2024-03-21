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Ракурс
Відсутність літаків А-50 росія компенсує розвідувальними безпілотниками

Відсутність літаків А-50 росія компенсує на південному напрямку розвідувальними БПЛА

21 бер 2024, 11:46
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Відсутність літаків А-50 росія компенсує розвідувальними безпілотниками.


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Активність безпілотної ворожої розвідки у нашій зоні відповідальності сягнула 147 одиниць за добу. Так вони намагаються компенсувати відсутність у повітрі А-50, — повідомила в ефірі телемарафону керівник об'єднаного пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк.

При цьому цієї ночі росіяни не залучали ракетоносії. Вже понад місяць ворожі кораблі перебувають у пунктах базування.

Загалом, зазначила Гуменюк, російські військові й цивільні кораблі після атак українських морських безпілотників змінюють маршрути, але їхня активність залишається сталою.

Джерело: Ракурс


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