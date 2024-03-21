россия могла покупать у компаний США спутниковые снимки объектов в Украине. Фото:

https://racurs.ua/n193562-rf-mogla-pokupat-u-kompaniy-ssha-sputnikovye-snimki-obektov-v-ukraine-budanov.html

Ракурс

Країна-агресор росія могла купувати супутникові знімки об'єктів в Україні в американських компаній.

.

Це суто комерційна послуга. Україна теж купує у приватних компаній зі США супутникові знімки. Не виключено, що рф могла теж купувати такі дані. Про це очільник Головного управління розвідки України Міноборони Кирило Буданов заявив у коментарі «Суспільному».

Всі країни купують, і ми в тому числі. Вони і раніше використовували комерційні знімки, — зазначив він.

Раніше видання The Atlantic поінформувало, що ракетні російські удари по Україні можуть завдаватися з використанням супутникових зображень, наданих компаніями зі Сполучених Штатів.

Одне з військових джерел розповіло журналістам, що спершу супутник робить знімки місця, а через кілька днів або тижнів туди прилітає ракета. Іноді потім надсилається інший супутник для отримання додаткових зображень, можливо, для перевірки збитків.

Співрозмовник The Atlantic розповів, що кількість збігів, коли за зображеннями йдуть удари, занадто велика, щоб це було випадковістю.

За інформацією видання, такі випадки накопичуються. Крім того, багато компаній, які займаються супутниковими знімками, пропонують список архівних зображень із зазначенням дат і координат. А після перегляду десятків тисяч зображень, зроблених в Україні, можна побачити підозрілі закономірності.

В статті The Atlantic йдеться про те, що супутникові знімки також передували ударам у Львові незадовго до 26 березня 2022 року. Перед обстрілом хтось доручив супутникові оглянути завод з виробництва військової броні, який згодом і був атакований.

Наприкінці січня цього року хтось доручив комерційній супутниковій компанії зробити свіжі знімки Києва, якраз перед тим, як місто зазнало ракетного обстрілу, — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, Reuters повідомляло, що американська компанія SpaceX будує для уряду США шпигунську мережу супутників. У 2021 році компанія мільярдера Ілона Маска отримала секретний контракт з Національним розвідувальним управлінням, розвідувальним агентством, яке управляє супутниками-шпигунами, на суму 1,8 млрд дол.

Джерела: «Суспільне», The Atlantic