Бойцы ВСУ уничтожили российскую ракету из пулемета. Фото: 53 ОМБР

https://racurs.ua/n193566-rossiyskuu-raketu-unichtojili-iz-pulemeta-na-podlete-v-kiev-video.html

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Знищити російську крилату ракету з кулемета змогли українські військовослужбовці.

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У четвер, 21 березня, під час нічної ракетної атаки на підльоті до столиці мобільна вогнева група Сухопутних військ вогнем з кулемета Browning M2 знищила російську ракету. Про це Сухопутні війська ЗСУ повідомили у Facebook.

Зазначається, що на рахунку цього підрозділу це вже не перша збита крилата ракета. Відео знищення ворожої цілі військові опублікували у мережі.

Як відомо, великокаліберний кулемет американського виробництва Browning M2 ефективний проти піхоти, неброньованої й легкоброньованої техніки, укріплень, а також гелікоптерів на низьких висотах. Ефективна дальність стрільби з цього виду зброї становить до 2 тис. м.

Нагадаємо, вночі 21 росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Ворог атакував двома балістичними/аеробалістичними ракетами «Іскандер-М» Х-47М2 «Кинджал», а також 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555. Ракети заходили з півночі, але основним напрямком удару був Київ. Українська ППО знищила всі цілі, але уламки ракет пошкодили багато будинків, щонайменше четверо осіб постраждали.