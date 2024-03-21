Чехия передала Украине свои последние вертолеты Ми-24. Фото:

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Чехія передала Україні всі свої бойові вертольоти Мі-24.

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Передача цієї техніки відбулася у рамках допомоги українському народу. Більше таких бортів радянського виробництва на території Чехії не залишилося. Про це 21 березня заявив міністр оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляє Deník N.

За інформацією видання, два тижні тому міністр прийшла до чеського Кабміну з секретним документом і пропозицією про постачання Україні вертольотів Мі-24. Уряд таємно схвалив цю ініціативу.

У нас більше немає обладнання, яким можна було б пожертвувати, — прокоментувала Чернохова передачу гелікоптерів.

Як відомо, Мі-24 «Крокодил» — це ударний вертоліт, який став першим радянським спеціалізованим бойовим гелікоптером, а також першим у світі багатосерійним спеціалізованим бойовим гелікоптером зі знімним шасі.

Його серійне виробництво розпочалося у 1971 році. Мі-24 має багато модифікацій, ця повітряна машина експортувалася до багатьох країн світу.

Нагадаємо, минулого літа уряд Чехії заявляв, що країна отримує від США нові гелікоптери, а старі Мі-24В спише й передасть Україні.

Також у липні 2023 року стало відомо, що Польща передала Україні 10 бойових гелікоптерів Мі-24, але про передачу цих повітряних машин не повідомлялося офіційно.

Джерело: Deník N