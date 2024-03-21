Россияне ракетой потопили свой же корабль. Фото:

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Російські військові потопили свій же корабель під час військових навчань.

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У Балтійському морі під час навчань флоту країни-агресора російська ракета помилково влучила у траулер «Капітан Лобанов». Внаслідок цього загинули троє членів екіпажу, ще четверо були поранені. Інцидент підтвердив родич одного із членів екіпажу. Про це повідомило російське видання «Дождь».

Коли забирали тих, хто вижив, всі чудово знали, що загинули троє людей. І всі чудово знали, що вдарила ракета. Але вони вирішили написати, що сталося «займання», — зазначило джерело.

Нагадаємо, 19 березня російські ЗМІ повідомили про затоплення траулера «Капітан Лобанов» в Балтійському морі недалеко від міста Піонерський в Калінінградській області. Російська влада заявляла про те, що на судні сталася пожежа внаслідок «нештатної ситуації». Про загиблих не повідомлялося, лише про постраждалих.

Однак російські Telegram-канали того дня інформували, попередньою причиною затоплення став вибух на борту судна. Заявлялося про одного загиблого та двох зниклих безвісти.

Джерело: «Дождь»