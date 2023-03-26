Бойові гелікоптери Мі-24. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n181340-genshtab-pivnichnoyi-makedoniyi-pogodyv-peredachu-zsu-vertolotiv-mi-24.html

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Північна Македонія має намір передати Україні 12 бойових гелікоптерів.

Так, Генеральний штаб цієї країни погодив передачу українським Силам оборони 12 вертольотів Мі-24. Ці «пташки» були куплені в України у 2001 році. На заміну цим гелікоптерам Скоп'є купить нові гвинтокрили західного зразка. Про це міністр оборони Північної Македонії Славянка Петровська заявила в інтерв’ю телеканалу Alsat.

Вся техніка, яка наразі передана, окрім того, що це на прохання українців, вона їм потрібна і це техніка, якою українська армія вміло користується, — зазначила вона.

За словами македонського міністра, у цієї техніки, відповідно до планів, завершується строк експлуатації.

Петровська наголосила, що передача вертольотів України не ослабить обороноздатність Македонії, оскільки частина гелікоптерів певний час не використовувалася.

Розглянути та схвалити рішення Генштабу тепер повинен македонський уряд.

Нагадаємо, Хорватія ухвалила рішення про передачу Україні 14 вертольотів типу Мі-8. Зі складу хорватської армії були виведені, зокрема, 12 вертольотів Мі-8МТВ-1 і два Мі-8Т. Ці «пташки» пройшли технічне обслуговування на базі авіаційно-технічного центру у Великій Гориці.

Джерело: Alsat