Хорватія передасть Україні 14 вертольотів типу Мі-8. Фото: novynarnia

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Хорватія готується передати Україні 14 вертольотів типу Мі-8, постачання яких анонсувалося ще в листопаді 2022 року.

Гелікоптери будуть готові до відправлення орієнтовно через 10 днів. Зі складу хорватської армії були виведені, зокрема, 12 вертольотів Мі-8МТВ-1 і два Мі-8Т. Зараз ці «пташки» проходять технічне обслуговування на базі авіаційно-технічного центру у Великій Гориці. З машин знімають все наявне маркування і проводять ремонтно-відновлювальні роботи. Про це повідомляє видання Jutarnji list.

Зазначається, що сім вертольотів будуть частково розібрані та перевезені наземним шляхом, а решта сім полетять до Польщі. Влада поки не підтвердила виданню інформацію про цю військову допомогу.

Як відомо, Мі-8 — наймасовіший дводвигунний вертоліт у світі, за всю історію було побудовано понад 17 тис. екземплярів усіх модифікацій). Гелікоптер розроблений у 1960-х роках, в основному застосовується як транспортник. Однак версії Мі-8Т і Мі-8МТВ-1 можна легко переробити в бойові машини, встановивши по бортах знімні ферми з блоками керованих ракет, підвісними авіабомбами або авіагарматами.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Міністерство оборони Хорватії погодило передачу вертольотів Мі-8 та Мі-8 МТВ. У відомстві вважали, що передача цих «пташок» буде раціональним рішенням, оскільки скоро у деяких гелікоптерів вже завершуються ресурси для технічного обслуговування.

Джерело: Jutarnji list