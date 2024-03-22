Атака рф по энергетике Украины – попадание по ДнепроГЭСу, Харьков обесточен

https://racurs.ua/n193575-ataka-rf-po-energetike-ukrainy-popadanie-po-dneprogesu-harkov-obestochen.html

Ракурс

Війська росії здійснили найбільшу за останній час атаку на енергетику України.

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Уже відомо про враження обʼєктів інфраструктури на Харківщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Вінниччині, Хмельниччині, Львівщині, Сумщині, Івано-Франківщині.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ця атака була націлена на українську енергетику і стала наймасштабнішою за останній час.

У Харкові щонайменше 15 вибухів, проблеми зі світлом та водопостачанням.

По Запоріжжю 12 ракетних ударів — уражено обʼєкти інфраструктури, пошкоджено цивільні будинки, є постраждалі. На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України — ДніпроГЕС у Запоріжжі. Загрози прориву немає. Ситуація на дамбі станції контрольована, кажуть в «Укргідроенерго».

Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині. Наразі триває пожежа на станції. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів. Загрози прориву немає. Ситуація на дамбі станції контрольована. Ми оперативно інформуватимемо про наслідки та подальшу ситуацію, — йдеться у повідомленні.

Знеструмлено одну з ліній живлення Запорізької АЕС, станція на межі блекауту, каже влада.

Під час масованої ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ «Дніпровська». Вона з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об'єднаною енергосистемою України. Про таке повідомив Енергоатом.

Наразі ЗАЕС повʼязана з українською енергосистемою лінією електропередачі ПЛ-330кВ «Запорізька ТЕС — Феросплавна», яка лише минулого тижня була відремонтована силами українських енергетиків після чергового російського обстрілу.

У Кривому Розі є влучання, введено графіки аварійних відключень.

На Вінниччині також є влучання. Ймовірно — по Ладижинській ГЕС.

У Кропивницькому зникло світло у низці мікрорайонів, в області у деяких селах — теж.

У Хмельницькому — влучання, пошкоджені житлові будинки. Є загиблі.

На Львівщині безпілотник влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Стрийському районі. У Золочівському — пожежа в лісі від уламків шахеда.

На Сумщині є влучання, введені графіки аварійних відключень.

В Івано-Франківській області є влучання по обʼєкту критичної інфраструктури.

На Полтавщині застосовані превентивні вимкнення підстанцій та введений графік аварійних відключень на всі 10 черг.