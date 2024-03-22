США призвали Украину прекратить удары по российским НПЗ — Financial Times

https://racurs.ua/n193578-ssha-prizvali-ukrainu-prekratit-udary-po-rossiyskim-npz-financial-times.html

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США закликали Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

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Financial Times пише, що саме ці удари призвели до зупинки експорту російського пального і зростання цін в росії, що вплинуло на військові можливості ворога.

Але США закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру, попереджаючи, що удари безпілотників можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати «заходи у відповідь».

Вашингтон також стурбований тим, що якщо Україна продовжуватиме завдавати ударів по російських об'єктах, у тому числі за сотні кілометрів від кордону, росія може у відповідь накинутися на енергетичну інфраструктуру, на яку покладається Захід.

Financial Times з посиланням на джерела пише, що заклик обумовлений тим, що удари можуть підвищити світові ціни на нафту і спровокувати заходи у відповідь щодо енергетичної інфраструктури.

Неодноразові попередження з Вашингтона отримали високопосадовці СБУ та ГУР. Одне з джерел сказало, що Білий дім все більше розчарований зухвалими атаками українських безпілотників, — пише видання.

Україна активізувала атаки на російські нафтові об'єкти. На тлі ударів ціни на паливо у рф сягнули максимуму із кінця вересня 2023-го, коли ціни на бензин там стали знижуватися після запровадження тимчасового ембарго на експорт палива.

На тлі постійних атак українських БПЛА у лютому-березні цього року російські нафтові компанії почали скуповувати кошти ППО, а порт у Санкт-Петербурзі припинив перевалку селітри.

Як з’ясували «Важливі історії», за останній рік нафтові та енергетичні компанії провели майже 300 тендерів на закупівлю засобів протидії БПЛА на 1 млрд рублів (близько 10,8 млн дол.).

Серед покупців — «Роснефть», «Лукойл», «Башнефть», «Славнефть», «Транснефть» та інші.

Компанії активно скуповують антидронові рушниці та стаціонарні системи виявлення та придушення безпілотників, ставлять мережі.

Тим часом «Великий порт Санкт-Петербург» припинив перевалку аміачної селітри, пише російський «Комерсант».

Джерело журналістів повідомило, що влада побоюється можливої диверсії з руйнівними для міста наслідками. Йдеться про близько трьох мільйонів тонн селітри на рік. Співрозмовники кажуть, що виробники шукають інші варіанти експорту.