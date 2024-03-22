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ВМС показали эффектное видео сбивания дронов над Черным морем
ВМС показали эффектное видео сбивания дронов над Черным моремhttps://racurs.ua/n193583-vms-pokazali-effektnoe-video-sbivaniya-dronov-nad-chernym-morem.htmlРакурс
Військово-морські сили України (ВМС) показали ефектне відео збиття дронів над Чорним морем.
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Ціль знищена — звітує оператор ППО своєму командиру.
На ролику від ВМС — збиття принаймні трьох російських «шахедів».
Відео майстерної роботи військовослужбовців ВМС ЗС України по ворожих цілях в повітрі під час знищення дронів-камікадзе SHAHED-136, які не долетіли до визначених їм цілей та були знищені, — підписали у ВМС відео роботи своїх бійців.