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Ракурс
ВМС показали эффектное видео сбивания дронов над Черным морем

ВМС показали эффектное видео сбивания дронов над Черным морем

22 мар 2024, 09:58
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Військово-морські сили України (ВМС) показали ефектне відео збиття дронів над Чорним морем.


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Ціль знищена — звітує оператор ППО своєму командиру.

На ролику від ВМС — збиття принаймні трьох російських «шахедів».

Відео майстерної роботи військовослужбовців ВМС ЗС України по ворожих цілях в повітрі під час знищення дронів-камікадзе SHAHED-136, які не долетіли до визначених їм цілей та були знищені, — підписали у ВМС відео роботи своїх бійців.

Источник: Ракурс


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