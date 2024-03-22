В Харькове задействовали альтернативные источники питания, понемногу появляется вода

https://racurs.ua/n193592-v-harkove-zadeystvovali-alternativnye-istochniki-pitaniya-ponemnogu-poyavlyaetsya-voda.html

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Харків оговтується від нічного обстрілу енергетичних об'єктів. Місто 22 березня живе практично в умовах блекауту. Уночі по Харкову вдарили щонайменше 15 ракетами.

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Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що на критичній інфраструктурі міста задіяли альтернативні джерела живлення, в результаті чого у будинках харківʼян потроху починає зʼявлятися вода.

Крім цього, 40 тис. абонентів міста забезпечені теплом завдяки роботі модульних котелень.

Також по всьому Харкову відкриті й працюють пункти видачі безоплатних гарячих обідів і «пункти незламності», в яких них є все необхідне для комфортного перебування дітей і дорослих.

Через перебої з електропостачанням сповіщення про повітряні тривоги будуть здійснюватися через звукове повідомлення на мобільні телефони.

ДСНС та Нацполіція будуть додатково сповіщати громадян через гучномовці та рації, об’їжджаючи місто, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

Через масовану ворожу атаку у Харкові не працюють номери низки екстрених служб. Тимчасово припинили роботу номери телефонів Служби порятунку 101 та 112, а також екстреної медичної служби 103. Повідомити про надзвичайну ситуацію харків’яни можуть у міську диспетчерську службу «1562» або за тел.:

(073) 027−01−12;

(050) 113−90−01;

(050) 113−90−02.

Викликати швидку медичну допомогу можна за тел.:

(050) 040−09−34;

(050) 040−03−76;

(050) 040−05−21;

(095) 040−04−47;

(067) 540−13−52;

(067) 543−13−10;

(093) 288−23−58;

(098) 044−81−03.

В результаті нічних ворожих обстрілів постраждала енергетична інфраструктура Харкова, проте Харківський вокзал забезпечено резервним живленням за допомогою потужних генераторів — тож всі системи вокзалу працюють.

Для пасажирів та мешканців міста на вокзалі функціонує Фортеця незламності, де можна випити гарячого чаю, зігрітись та зарядити гаджети. Також для найменших гостей на вокзалі Харкова продовжує функціонувати дитяча точка «Спільно» від Укрзалізниці та UNICEF Ukraine: у безплатній розвивально-розважальній зоні батьки можуть відпочити в теплі та безпеці, а діти — пограти.