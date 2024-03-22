Самые древние «строительные блоки» нашей галактики обнаружили ученые

Шакти и Шава на визуализации Млечного Пути, фото: S. Payne-Wardenaar / K. Malhan / MPIA

https://racurs.ua/n193602-samye-drevnie-stroitelnye-bloki-nashey-galaktiki-obnarujili-uchenye.html

Ракурс

Рання історія нашої рідної галактики — Чумацького Шляху — це історія злиття менших галактик, з яких утворилися досить великі «будівельні блоки».

.

Учені з Інституту астрономії Макса Планка (Німеччина) ідентифікувати те, що може бути залишками двох найдавніших будівельних блоків. Про це повідомляє прес-служба вишу.

Для астрономів цей результат еквівалентний знаходженню слідів первісного поселення, яке переросло у велике сучасне місто, — наголошується у статті.

Йдеться про два протогалактичні фрагменти, які злилися з ранньою версією нашого Чумацького Шляху між 12 і 13 млрд років тому — на самому початку епохи формування галактик у Всесвіті.

Компоненти, які астрономи назвали Шакті та Шива — на честь відомих божеств індуїзму — були ідентифіковані шляхом поєднання даних астрометричного супутника Європейського космічного агентства Gaia з даними масштабного Слоанівського цифрового огляду неба.

Зазначається, що ідентифікація зірок, які приєдналися до Чумацького Шляху як частини іншої галактики, стала можливою порівняно нещодавно завдяки зібраному Gaia масиву інформації. Раніше вже були відкриті кілька подібних структур, зокрема:

Гайа-Енцелад (Gaia Enceladus, також відома як «Сосиска Гайа») — залишки останнього великого злиття, якого зазнала наша галактика між 8 і 11 млрд років тому;

Потік Понт (the Pontus stream), виявлений у 2022 році — ймовірна галактика-супутник, яка злилася з Чумацьким шляхом, можливо, 8−10 млрд років тому;

«бідне старе серце» Чумацького Шляху, також ідентифіковане у 2022 році, — це популяція зірок, які утворилися під час початкових злиттів, що створили прото-Галактику, і продовжують перебувати в центральному регіоні Чумацького шляху.

Що стосується нововідкритих Шакті та Шиви, то, на відміну від «бідного старого серця», яке також можна було помітити на відповідних зображеннях, ці дві групи зірок мали порівняно великий кутовий момент, що відповідає групам зірок, які були частиною окремих галактик, що злилися з Чумацьким Шляхом.

Їхні значення енергії та кутового моменту, а також загальна низька металічність, порівнянна з «бідним старим серцем», роблять Шакті і Шиву хорошими кандидатами на роль одних з найдавніших предків нашого Чумацького Шляху, — наголошується у статті. — Шакті і Шива можуть бути першими двома поповненнями «бідного старого серця» нашого Чумацького Шляху, що ініціювали його зростання до великої галактики.

Тепер учені проведуть більш детальні дослідження, щоб перевірити свої здогадки.