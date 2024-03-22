Денис Шмыгаль, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n193603-energosistema-ukrainy-vyderjala-rossiyskiy-udar-shmygal.html

Ракурс

Енергетична система України сьогодні, 22 березня, зазнала однієї з найбільших за два роки повітряних атак, проте витримала удар — дефіциту потужностей немає і не прогнозується.

.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Два дні поспіль російський терористичний режим завдає масованих ракетних ударів проти наших міст, — наголосив він. — Сьогоднішні удари були спрямовані насамперед проти нашої енергетики. Це була одна з найбільших атак на енергетику за 2 роки великої війни. І наймасованіша атака за цей осінньо-зимовий період.

За словами Шмигаля, було вражено близько 20 підстанцій та електростанції, зокрема ДніпроГЕС. Є проблеми у декількох регіонах.

Ключове зараз — енергосистема цілісна й енергосистема працює стабільно, — наголосив прем'єр. — Завдяки додатковому захисту наших енергооб'єктів ми витримали удар. Дефіциту потужностей немає і наразі не прогнозується.

Шмигаль зазначив, що електроенергію повертатимуть у три етапи:

на першому заживлюватимуть критичну інфраструктуру — теплопостачання, водопостачання, лікарні;

на другому — заживлюватимуть населення;

на третьому — заживлюватимуть промисловість.