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Ракурс
Россияне планируют провести ряд ИПСО, фото: «Викиреальность»

Россия готовит ряд ИПСО, чтобы посеять панику после массированных обстрелов — Силы обороны

22 мар 2024, 16:45
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росія готує низку інформаційно-психологічних операцій після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури України, щоб посіяти паніку поміж населення.


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Про це сьогодні, 22 березня, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

ДніпроГЕС стоїть. Фіксуємо різні фейки щодо «знищення греблі», які запускає ворог, а також твердження, що «Україна повністю залишиться без світла». Вся ця інформація не відповідає дійсності, — вказано в повідомленні.

У Силах оборони закликають довіряти офіційним джерелам інформації та не публікувати у мережі відео чи фото наслідків ракетних ударів до моменту публікації відповідної інформації в офіційних джерелах.

Ми зафіксували сьогодні чимало таких випадків. Ворог відстежує, зокрема, такий контент, і коригує вогонь, — наголошують у Силах оборони.

Источник: Ракурс


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