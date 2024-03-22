Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни планують провести низку ІПСО, фото: «Викиреальность»

росія готує низку ІПСО, щоб посіяти паніку після масованих обстрілів — Сили оборони

22 бер 2024, 16:45
999

росія готує низку інформаційно-психологічних операцій після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури України, щоб посіяти паніку поміж населення.


.

Про це сьогодні, 22 березня, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

ДніпроГЕС стоїть. Фіксуємо різні фейки щодо «знищення греблі», які запускає ворог, а також твердження, що «Україна повністю залишиться без світла». Вся ця інформація не відповідає дійсності, — вказано в повідомленні.

У Силах оборони закликають довіряти офіційним джерелам інформації та не публікувати у мережі відео чи фото наслідків ракетних ударів до моменту публікації відповідної інформації в офіційних джерелах.

Ми зафіксували сьогодні чимало таких випадків. Ворог відстежує, зокрема, такий контент, і коригує вогонь, — наголошують у Силах оборони.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів