Росіяни планують провести низку ІПСО, фото: «Викиреальность»

https://racurs.ua/ua/n193600-rosiya-gotuie-nyzku-ipso-schob-posiyaty-paniku-pislya-masovanyh-obstriliv-syly-oborony.html

Ракурс

росія готує низку інформаційно-психологічних операцій після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури України, щоб посіяти паніку поміж населення.

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Про це сьогодні, 22 березня, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

ДніпроГЕС стоїть. Фіксуємо різні фейки щодо «знищення греблі», які запускає ворог, а також твердження, що «Україна повністю залишиться без світла». Вся ця інформація не відповідає дійсності, — вказано в повідомленні.

У Силах оборони закликають довіряти офіційним джерелам інформації та не публікувати у мережі відео чи фото наслідків ракетних ударів до моменту публікації відповідної інформації в офіційних джерелах.