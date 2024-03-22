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Ракурс
Рашисти знищили будинок культури на Чернігівщині, фото: «Вікіпедія»

Російські авіабомби знищили будинок культури на Чернігівщині, двоє поранених

22 бер 2024, 16:20
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На Чернігівщині російські авіабомби знищили будинок культури. Поранено двох цивільних осіб, який надається допомога.


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Про це сьогодні, 22 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА Вячеслав Чаус.

Раніше сьогодні Чаус повідомляв про три вибухи у Семенівці, котрі, за попередньою інформацією, були наслідком застосування рашистами керованих авіабомб.

Нагадаємо, росіяни сьогодні також вдарили дроном по маршрутці з людьми на прикордонні Чернігівщини.

Джерело: Ракурс


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