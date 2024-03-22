Російські авіабомби знищили будинок культури на Чернігівщині, двоє поранених

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Рашисти знищили будинок культури на Чернігівщині, фото: «Вікіпедія»
Російські авіабомби знищили будинок культури на Чернігівщині, двоє пораненихhttps://racurs.ua/ua/n193599-rosiyski-aviabomby-znyschyly-budynok-kultury-na-chernigivschyni-dvoie-poranenyh.htmlРакурс
На Чернігівщині російські авіабомби знищили будинок культури. Поранено двох цивільних осіб, який надається допомога.
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Про це сьогодні, 22 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА Вячеслав Чаус.
Раніше сьогодні Чаус повідомляв про три вибухи у Семенівці, котрі, за попередньою інформацією, були наслідком застосування рашистами керованих авіабомб.
Нагадаємо, росіяни сьогодні також вдарили дроном по маршрутці з людьми на прикордонні Чернігівщини.