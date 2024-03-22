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Російська ракета, яка завдала удару по приватному сектору Запоріжжя, забрала життя восьмирічної дівчинки та 35-річного чоловіка — доньки та батька.
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Про це сьогодні, 22 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Також ранкова ворожа атака обірвала життя 62-річного чоловіка — водія тролейбуса, що рухався греблею ГЕС. Пасажирів у транспорті не було.
За оновленою інформацією поранені 20 людей, — зазначив Федоров.
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