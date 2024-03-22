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Ракурс
На прикордонні Чернігівщини російський дрон атакував маршрутку з людьми

Росіяни вдарили дроном по маршрутці з людьми на прикордонні Чернігівщини

22 бер 2024, 15:31
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На Чернігівщині на кордоні з рф ворожий дрон атакував маршрутку з людьми.


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За попередньою інформацією, троє людей зазнали травм. Місцеві мешканці поверталися з ринку через одне з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району, повідомив голова ОВА Вʼячеслав Чаус.

На місці працюють усі необхідні служби. Вони надають допомогу потерпілим, доправляють їх до лікарні, документують воєнний злочин окупантів.

Джерело: Ракурс


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