Рашисты в ночь на 22 марта нанесли удары по частному сектору Запорожья, фото: ГСЧС

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Російська ракета, яка завдала удару по приватному сектору Запоріжжя, забрала життя восьмирічної дівчинки та 35-річного чоловіка — доньки та батька.

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Про це сьогодні, 22 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Також ранкова ворожа атака обірвала життя 62-річного чоловіка — водія тролейбуса, що рухався греблею ГЕС. Пасажирів у транспорті не було.