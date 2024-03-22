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Рашисты в ночь на 22 марта нанесли удары по частному сектору Запорожья, фото: ГСЧС

Восьмилетняя девочка с отцом погибли в результате российского удара по Запорожью — ОВА

22 мар 2024, 15:44
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Російська ракета, яка завдала удару по приватному сектору Запоріжжя, забрала життя восьмирічної дівчинки та 35-річного чоловіка — доньки та батька.


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Про це сьогодні, 22 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Також ранкова ворожа атака обірвала життя 62-річного чоловіка — водія тролейбуса, що рухався греблею ГЕС. Пасажирів у транспорті не було.

За оновленою інформацією поранені 20 людей, — зазначив Федоров.

Источник: Ракурс


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