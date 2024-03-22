Удар по Запорожью - крупнейшая украинская ГЭС остановилась, зафиксирована утечка нефтепродуктов в Днепр

https://racurs.ua/n193593-udar-po-zaporoju-krupneyshaya-ukrainskaya-ges-ostanovilas-zafiksirovana-utechka-nefteproduktov.html

Ракурс

Внаслідок «прильоту» по ДніпроГЕС у ніч на 22 березня стався витік нафтопродуктів у річку Дніпро.

.

Держекоінспекція повідомила, що її фахівці відібрали проби води для подальшого лабораторного дослідження. Крім цього, удар рф по ГЕС спричинив засмічення ґрунтів.

Внаслідок влучання в Дніпровську ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів, витік нафтопродуктів у водний об'єкт р. Дніпро, фахівцями Інспекції відібрані проби води з метою лабораторного дослідження. Усі отримані матеріали будуть передані до Оперативного штабу при ДЕІ України та правоохоронців, — йдеться в повідомленні.

Російські пропагандисти розганяли інформацію про те, що Україна нібито «готується підірвати дамбу ДніпроГЕС», ще до свого удару по станції, повідомляє Центр стратегічних комунікацій зʼясував

Першоджерелом «новини» про підготовку українських спецслужб до провокацій на станції став пропагандист Безсонов. Він опублікував свій фейк вранці 21 березня — за добу до російського удару по ГЕС.

Вкид одразу ж підхопили десятки пропагандистських каналів на кшталт «ne.caxar» і «чвк медиа». Вони мають від десятків тисяч до мільйона читачів, тож «новину» переглянули більше ніж 700 тис. користувачів Telegram.

Звинувачення України у воєнних злочинах, які вчиняє сама, — класична тактика росії. Так, у червні 2023-го пропагандисти спрямували свої ресурси на те, щоб переконати світ, що Україна зруйнувала дамбу Каховської ГЕС.

Цього разу фейкороби пішли на випередження і написали про «підрив дамби» ще до удару по ній, аби після атаки одразу запустити другу хвилю звинувачень у бік України, — пише Центр.

Та насправді по гідроспорудах ДніпроГЕС та дамбі цинічно вдарили росіяни, щоб спричинити нову екологічну катастрофу.

В ДніпроГЕС поцілили вісім ракет, ураження дуже значні, сказав представник Офісу Генпрокурора.

В «Укргідроенерго» підтвердили, що обидві станції ДніпроГЕС наразі не працюють. ГЕС-2 — у критичному стані. Водночас сотні тисяч абонентів в низці областей України — без електрики.