Оккупированную ЗАЭС подключили к основной линии питания, заявили в «Укрэнерго». Фото:

https://racurs.ua/n210394-okkupirovannuu-zaes-podkluchili-k-osnovnoy-linii-pitaniya-ukrenergo.html

Ракурс

Окупована Запорізька АЕС знову під'єднана до основної лінії живлення.

Фахівці «Укренерго» відновили роботу високовольтної лінії, що живить тимчасово окуповану «атомку». З 14 листопада, після чергового російського обстрілу, ЗАЕС була заживлена за однією лінією. А це є грубим порушенням міжнародних вимог до ядерної безпеки. Про це 19 листопада «Укренерго» повідомило у Telegram.

Зазначається, що після попереднього ремонту відновлена сьогодні лінія встигла попрацювати менше тижня. А перед тим вона не працювала майже шість місяців — з травня. Відключення відбувалися через регулярні російські удари. Ці обстріли пошкоджували дроти, ізоляцію та грозозахисний трос, зумовлюючи обриви та короткі замикання.

В «Укренерго» заявили, що з початку повномасштабного російського вторгнення енергетики понад 40 разів виводили ЗАЕС із блекаута. Ще 10 разів окупована «атомка» втрачала живлення від української енергосистеми.

Нагадаємо, 14 листопада Запорізька АЕС втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі — 750 кВ ЗАЕС — Дніпровська, яка є основною для живлення тимчасово окупованої станції. «Атомка» отримувала електропостачання для власних потреб лише від однієї лінії електропередачі.

А 23 жовтня завершився 10 за час окупації блекаут ЗАЕС. Тоді електростанція перебувала в режимі повного знеструмлення цілий місяць.