Удар по "Охматдету": ГУР рассказало о компонентах ракеты Х-101, разрушившей детскую больницу

https://racurs.ua/n207647-udar-po-ohmatdetu-gur-rasskazalo-o-komponentah-rakety-h-101-razrushivshey-detskuu-bolnicu.html

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Головне управління розвідки в розділі «Компоненти у зброї» порталу War&Sanctions опублікувало «начинку» російської крилатої ракети Х-101, зокрема інформацію про її основні компоненти та блоки, а також дані підприємств, залучених до виробництва ракети та її складових.

Рік тому росія вчинила черговий воєнний злочин — цілеспрямовано вдарила крилатою ракетою Х-101 по одному з корпусів дитячої лікарні «Охматдит». Внаслідок удару загинуло двоє людей, ще понад 50 — постраждали, зокрема діти.

У перші роковини злочинного удару по «Охматдиту» ГУР МО України публікує дані понад 70 підприємств — розробників і виробників ракети Х-101, а також її складових: від турбореактивного двигуна й системи наведення до електроніки, підшипників і поковок.

Десятки з них досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції та зберігають доступ до обладнання, компонентної бази й технологій, критично необхідних для виробництва ракет.

Нагадаємо, раніше на порталі War&Sanctions публікували технічну інформацію про новий іранський БпЛА Shahed-136 серії MS, російський баражуючий боєприпас зі штучним інтелектом V2U, а також крилату ракету S8000 «Бандероль».

Головне управління розвідки продовжує розкривати секрети російської зброї та ідентифікувати всіх причетних до злочинів проти українського народу.