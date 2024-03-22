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Враг набирает сирот из ВОТ в академии «следственного комитета», фото: Wikimedia Commons
Сирот из ВОТ рашисты набирают на обучение в академии «следственного комитета рф» — ЦНСhttps://racurs.ua/n193608-sirot-iz-vot-rashisty-nabiraut-na-obuchenie-v-akademii-sledstvennogo-komiteta-rf-cns.htmlРакурс
Випускників інтернатів з тимчасово окупованих територій України агітують вступати на безкоштовне навчання до відомчих академій репресивного апарату рф — «слідчого комітету».
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Про це сьогодні, 22 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що йдеться про академії у Москві, Санкт-Петербурзі та у філії, яка розташована в окупованому Луганську. Далі окупанти обіцяють розподілення у різні регіони рф.
Тобто, початку росіяни вбили або закатували чи викрали батьків, а потім пропонують дитині стати гестапівцем на службі режиму. Це і є типова колоніальна політика геноциду, в якій ворог виховує яничар, — наголошують у ЦНС.
Центр національного спротиву попереджає, що середній вік працівників «слідчого комітету» зазвичай значно менше ніж середній вік мешканця ТОТ, — додають у ЦНС і закликають надавати до відповідного чат-бота інформацію про кожного «слідчого», який перебуває у відрядженні в Україні.