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Ракурс
Ворог набирає сиріт з ТОТ до академій «слідчого комітету», фото: Wikimedia Commons

Сиріт з ТОТ рашисти набирають на навчання в академії «слідчого комітету рф» — ЦНС

22 бер 2024, 20:59
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Випускників інтернатів з тимчасово окупованих територій України агітують вступати на безкоштовне навчання до відомчих академій репресивного апарату рф — «слідчого комітету».


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Про це сьогодні, 22 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що йдеться про академії у Москві, Санкт-Петербурзі та у філії, яка розташована в окупованому Луганську. Далі окупанти обіцяють розподілення у різні регіони рф.

Тобто, початку росіяни вбили або закатували чи викрали батьків, а потім пропонують дитині стати гестапівцем на службі режиму. Це і є типова колоніальна політика геноциду, в якій ворог виховує яничар, — наголошують у ЦНС.

Центр національного спротиву попереджає, що середній вік працівників «слідчого комітету» зазвичай значно менше ніж середній вік мешканця ТОТ, — додають у ЦНС і закликають надавати до відповідного чат-бота інформацію про кожного «слідчого», який перебуває у відрядженні в Україні.

Джерело: Ракурс


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