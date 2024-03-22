Ворог набирає сиріт з ТОТ до академій «слідчого комітету», фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n193608-syrit-z-tot-rashysty-nabyraut-na-navchannya-v-akademiyi-slidchogo-komitetu-rf-cns.html

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Випускників інтернатів з тимчасово окупованих територій України агітують вступати на безкоштовне навчання до відомчих академій репресивного апарату рф — «слідчого комітету».

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Про це сьогодні, 22 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що йдеться про академії у Москві, Санкт-Петербурзі та у філії, яка розташована в окупованому Луганську. Далі окупанти обіцяють розподілення у різні регіони рф.

Тобто, початку росіяни вбили або закатували чи викрали батьків, а потім пропонують дитині стати гестапівцем на службі режиму. Це і є типова колоніальна політика геноциду, в якій ворог виховує яничар, — наголошують у ЦНС.