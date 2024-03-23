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Якобы Алексей Данилов на фейковом видео, скриншот
Теракт в Подмосковье — российская пропаганда распространила видео с фейковым Даниловымhttps://racurs.ua/n193619-terakt-v-podmoskove-rossiyskaya-propaganda-rasprostranila-video-s-feykovym-danilovym.htmlРакурс
Російські пропагандисти з телеканалу НТВ, намагаючись переконати, що Україна нібито «причетна до теракту 22 березня», котрий стався у російському центрі «Крокус Сіті хол» (Crocus City Hall) під Москвою, оприлюднили діпфейк із секретарем РНБО України Олексієм Даніловим.
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Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Для створення цього фейку вони використали кадри з телемарафону за 16 березня. Також вони замінили гостя, начальника ГУР Кирила Буданова, на фейкове відео з Олексієм Даніловим, — вказано в повідомленні.
У ЦПД наголошують, що якість цього діпфейку дуже низька, його штучність впадає в очі з першої ж секунди перегляду — зокрема міміка та мовлення Данілова взагалі не збігаються.
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