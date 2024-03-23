Подозреваемые в теракте задержаны. Фото: РосСМИ

https://racurs.ua/n193629-gur-razvenchalo-vbros-putina-o-tom-chto-terroristy-ehali-v-ukrainu.html

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Заяву володимира путіна про «причетність України» до теракту в Підмосков’ї прокоментували в ГУР.

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Поширювана російською диктатурою версія про те, що виконавці теракту в Підмосков’ї тікали в Україну, «не витримує жодної критики». І для розуміння цього не потрібно бути фахівцем з питань безпеки. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов 23 березня заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, за понад два роки повномасштабної війни прикордонні території України насичені ворожими військами, спецагентами, представниками спецслужб та силовиками країни-агресора. Сама ж лінія кордону замінована, а спостереження ведеться всіма засобами, включно з аеророзвідкою.

Такі області, як Бєлгородська і Курська, взагалі зараз є зоною активних бойових дій після останніх подій. І, зрозуміло, ця версія не витримує критики, це розуміють усі у світі, крім, можливо, зазомбованого російського населення, — зазначив він.

Юсов додав, що зараз є всі ознаки того, що Україна має справу саме з такою діяльністю російських спецслужб. Не виключено, що ворог й надалі нагнітатиме істерію й ліквідовуватиме на території рф навіть формальні залишки громадянських прав і свобод.

Нагадаємо, 23 березня російський диктатор володимир путін через майже 20 годин після інциденту в Підмосков’ї прокоментував терористичний акт у «Крокус Сіті Хол». Воєнний злочинець акцентував на тому, що терористи нібито планували втекти у бік України, де для них «створили вікно для переходу кордону».