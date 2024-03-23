путін звернувся до росіян після теракту в Крокусі. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n193627-putin-zvernuvsya-do-rosiyan-cherez-20-godyn-pislya-teraktu-v-krokusi.html

Ракурс

Російський диктатор володимир путін все ж насмілився звернутися до росіян з приводу теракту в Crocus City Hall.

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Через майже 20 годин після інциденту в Підмосков’ї він прокоментував подію. Воєнний злочинець акцентував на тому, що терористи нібито планували втекти у бік України, де для них «створили вікно для переходу кордону». Звернення путіна розповсюдила російська пропаганда.

Ми зіткнулися з підготовленим масовим вбивством мирних людей. Це показова страта. Усі виконавці, організатори та замовники будуть покарані. Ми встановимо та покараємо кожного, — пригрозив він.

Крім того, диктатор зібрався «об'єднувати зусилля з іншими країнами в боротьбі з міжнародним тероризмом». Також він оголосив 24 березня днем загальнонаціональної жалоби в рф.

Раніше в Міністерстві закордонних справ України «категорично» відкинули усі звинувачення, які почали лунати від російських офіційних осіб, у начебто «причетності» України. Ці тези також заперечив радник глави Офісу президента.

Нагадаємо, в Центрі протидії дезінформації заявили, що терористичний акт у концертному залі «Крокус Сіті Холл» у підмосковному Красногорську може бути операцією російських спецслужб, мета якої — звинуватити Україну та отримати привід для нової хвилі мобілізації в росії.