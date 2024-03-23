Наслідки теракту у «Крокус Сіті Холл», фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n193623-terakt-u-pidmoskov-yi-moje-buly-operaciieu-rosiyskyh-specslujb-cpd.html

Ракурс

Теракт у концертному залі «Крокус Сіті Холл» у підмосковному Красногорську може бути операцією російських спецслужб, мета якої — звинуватити Україну та отримати привід для нової хвилі мобілізації в рф.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Центру протидії дезінформації.

Звинувачення України, які лунають з рф, вже підтверджують цю версію, — наголошують у ЦПД.

Зазначається, що про можливість терактів у рф на початку березня попереджали посольства США, Великої Британії, Німеччини та ще кількох країн Заходу, котрі рекомендували своїм громадянам уникати місць масового скупчення людей.

Крім того, у Головному управлінні розвідки України вже заявили, що теракт у Красногорську — свідома провокація спецслужб путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота.

Теракти з великою кількістю загиблих цивільних росіян, як то вибух будинку на каширському шосе у москві в 1999-му та захоплення заручників на мюзіклі «Норд-Ост» в 2002-му кремль уже використовував для виправдання другої чеченської війни та агресії проти чеченського народу, — наголошують у ЦПД.

Російська пропаганда виявила «український слід» у цьому теракті — фсб заявило про затримання терористів, котрі після стрілянини у «Крокус Сіті Холл» на автомобілі виїхали до Брянської області рф, де рухалися «в бік російсько-українського кордону». У фсб стверджують, що «терористи планували перейти кордон та мали контакти на українському боці».

Наразі вже відомо про 174 жертви теракту у «Крокус Сіті Холл».