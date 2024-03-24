ВСУ уничтожили 25 «шахедов» в ночь на 24 марта, фото: ТСН

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Російська загарбники в ніч на сьогодні, 24 березня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зазначається, що рашисти атакували Україну:

29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 з 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків — Енгельс, рф);

28-ма ударними БПЛА типу Shahed (райони пусків Приморсько-Ахтарськ, рф та мис Чауда в окупованому Криму).

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

В результаті протиповітряного бою було знищено 43 повітряні цілі у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей: