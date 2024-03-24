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ВСУ уничтожили 25 «шахедов» в ночь на 24 марта, фото: ТСН
18 ракет и 25 «шахедов» уничтожили силы ПВО Украины в ночь на 24 марта (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n193642-18-raket-i-25-shahedov-unichtojili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-24-marta-infografika.htmlРакурс
Російська загарбники в ніч на сьогодні, 24 березня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
Зазначається, що рашисти атакували Україну:
- 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 з 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків — Енгельс, рф);
- 28-ма ударними БПЛА типу Shahed (райони пусків Приморсько-Ахтарськ, рф та мис Чауда в окупованому Криму).
До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
В результаті протиповітряного бою було знищено 43 повітряні цілі у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей:
- 18 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 25 ударних БпЛА «Shahed-136/131».
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