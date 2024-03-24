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Россияне совершили очередную массированную ракетную атаку по Украине, фото: УНН

Сбито около 10 летевших на Киев ракет — КМВА

24 мар 2024, 09:18
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 березня, здійснили другий за чотири доби масований ракетний удар по Києву.


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Ворог знову застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55. Повітряна тривога у столиці тривала понад дві години, повідомляє прес-служба КМВА.

На Київ ракети заходили групами, з північного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно десяток ворожих ракет, — вказано в повідомленні.

Зафіксовано падіння уламків в двох районах Києва:

  • у Деснянському уламки впали на територію лісових насаджень;
  • у Шевченківському районі уламки впали на територію паркової зони та на територію житлової забудови. Зафіксовано пошкодження фасаду багатоповерхового житлового будинку. Без загоряння.

Інформація щодо постраждалих відсутня, — додають у КМВА.

Источник: Ракурс


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