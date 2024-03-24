Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Россияне совершили очередную массированную ракетную атаку по Украине, фото: УНН
Сбито около 10 летевших на Киев ракет — КМВАhttps://racurs.ua/n193643-sbito-okolo-10-letevshih-na-kiev-raket-kmva.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 березня, здійснили другий за чотири доби масований ракетний удар по Києву.
.
Ворог знову застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55. Повітряна тривога у столиці тривала понад дві години, повідомляє прес-служба КМВА.
На Київ ракети заходили групами, з північного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно десяток ворожих ракет, — вказано в повідомленні.
Зафіксовано падіння уламків в двох районах Києва:
- у Деснянському уламки впали на територію лісових насаджень;
- у Шевченківському районі уламки впали на територію паркової зони та на територію житлової забудови. Зафіксовано пошкодження фасаду багатоповерхового житлового будинку. Без загоряння.
Інформація щодо постраждалих відсутня, — додають у КМВА.
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Легитимность президента: как не допустить кризиса 20 мая — мнения судей КСУ
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Как оформить наследство. Энциклопедия от нотариуса Виктории Деревянко
Загрузка...