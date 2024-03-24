После теракта в Подмосковье рашисты усилили количество блок-постов на ВОТ

Рашисты увеличили количество блок-постов на временно оккупированных территориях, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n193650-posle-terakta-v-podmoskove-rashisty-usilili-kolichestvo-blok-postov-na-vot.html

Ракурс

Теракт у торговому центрі «Крокус Сіті Хол» у Підмосков’ї, котрий стався ввечері 22 березня, російські загарбники використали як підставу для посилення на тимчасово окупованих територіях України кількості блок-постів у пошуках членів українського підпілля.

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Про це сьогодні, 24 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Під приводом контртерористичних заходів росіяни збільшили кількість перевірок, а також знову обшукують дачні кооперативи на ТОТ півдня, — вказано в повідомленні.

У ЦНС зазначають, що такі перевірки містять більш показовий характер, адже місцеві жителі вже давно призвичаїлись до них.