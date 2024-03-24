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Ракурс
Рашисти збільшили кількість блок-постів на тимчасово окупованих територіях, фото: «Главком»

Після теракту у Підмосков’ї рашисти посилили кількість блок-постів на ТОТ

24 бер 2024, 12:44
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Теракт у торговому центрі «Крокус Сіті Хол» у Підмосков’ї, котрий стався ввечері 22 березня, російські загарбники використали як підставу для посилення на тимчасово окупованих територіях України кількості блок-постів у пошуках членів українського підпілля.


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Про це сьогодні, 24 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Під приводом контртерористичних заходів росіяни збільшили кількість перевірок, а також знову обшукують дачні кооперативи на ТОТ півдня, — вказано в повідомленні.

У ЦНС зазначають, що такі перевірки містять більш показовий характер, адже місцеві жителі вже давно призвичаїлись до них.

Тому зазвичай такі рейди закінчуються традиційним для росіян мародерством, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про переміщення ворога та дані про колаборантів до відповідного чат-бота, щоб допомогти звільнити ТОТ від окупантів-мародерів.

Джерело: Ракурс


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