«Ісламська держава» опублікувала фото своїх бойовиків, вони схожі на підозрюваних терористів з «Крокуса». Фото:

https://racurs.ua/ua/n193634-idil-opublikuvala-foto-svoyih-boyovykiv-vony-shoji-na-terorystiv-z-krokusa.html

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«Ісламська держава», терористичне угруповання, взяло на себе відповідальність за теракт у «Крокус Сіті Холі» в Підмосков’ї.

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Організація назвала вчорашні події в Красногорську своєю «найжорстокішою атакою за останні роки». Також ІДІЛ опублікувала фото своїх бойовиків, одяг яких збігається з одягом затриманих, фото яких публікувала Федеральна служба безпеки росії. Про це повідомила «Новая газета Европа» з посиланням на групу SITE й Telegram-канали.

Група SITE, що відстежує активність терористів у соцмережах зазначила, що це повідомлення опублікувало близьке до ІДІЛ агентство Amaq. Повідомляло, що бойовики «Ісламської держави» збиралися напасти на «великий натовп християн». А сам терористичний акт був організований через війну, оголошену ІДІЛ країнам, які борються з ісламом.

Щодо світлин з нападниками, то видання The Insider пише, що колір, крій та принт на одязі двох із бойовиків із кадру збігається з одягом затриманих, про яких звітувала ФСБ.

А Telegram-канал Brief опублікував знімки затриманих і зіставив їх із кадром, поширеним Amaq. Імовірно, трьох нападників ідентифіковано за знімком.

Нагадаємо, російська влада прямо натякає на те, що терористи з «Крокуса» начебто пов’язані з Україною. Київ відкидає ці безпідставні та абсурдні звинувачення.

Джерела: «Новая газета Европа», SITE, The Insider