В Киеве из сбитой ракеты вытекло токсичное топливо

Россияне в ночь на 24 марта совершили очередную массированную ракетную атаку по Киеву, фото: LiveJournal

https://racurs.ua/n193651-v-kieve-iz-sbitoy-rakety-vyteklo-toksichnoe-toplivo.html

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Російські загарбники сьогодні, 24 березня, вранці здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні.

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Уламки однієї зі збитих ракет впали в одному із районів столиці, спричинивши не лише руйнування, але й хімічну загрозу — витекло токсичне ракетне паливо. Про це повідомляє Telegram-канал «Реальний Київ».

Зазначається, що рятувальники, які прибули на місце події, попросили журналістів одягнути захисні маски та відійти на безпечну відстань, доки вони збирають уламки ракети.

500 м ми відійшли, тому що вони якраз починають забирати уламки й вантажити їх у машини. Ми зараз у масках, бо тут іде зараз витік палива ракетного. Він дуже токсичний. Нас попросили фахівці одягнути для свого здоров’я маски, — зазначила журналістка видання.

«Тут доволі важко дихати, навіть попри те, що ми зараз серед дерев. Дуже багато уламків, вже десь хвилин 20 вони (рятувальники — ред.) їх вантажать. Працює слідчо-оперативна група», — додала вона.

Джерело: «Реальний Київ»