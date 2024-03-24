В Харькове рашисты разрушили все трансформаторные подстанции, в городе введены графики аварийных отключений

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Ракетними ударами по Харкову російські нацисти зруйнували усі трансформаторні підстанції. Пошкоджень зазнала також місцева теплоелектроцентраль.

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За словами мера Ігоря Терехова, ситуація з енергопостачанням у місті залишається складною — наразі заживлено 40% житлових будинків.

У Харкові внаслідок масованої ворожої ракетної атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури в ніч проти 22 березня досі залишаються без електропостачання 200 тис. користувачів.

Про це вранці 24 березня повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Енергетики продовжують працювати 24/7 над ліквідацією наслідків обстрілів, — написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, «розробляються графіки планових відключень. Це дасть змогу подавати електроживлення всім споживачам міста».

Енергетики Харківської області також продовжують відновлювати електропостачання.

Сьогодні АТ «Харківобленерго» почали застосовувати графіки аварійних відключень. Їхнє коригування триває, враховуючи складну ситуацію в електричних мережах Харківщини, — розповів начальник ОВА.

Будемо працювати разом з урядом, щоб якнайшвидше забезпечити електроенергією все місто, — зазначив міський голова Ігор Терехов. За словами мера, нині в Харкові проживає 1 мільйон 300 жителів