Появилось видео вероятной атаки беспилотников на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод

https://racurs.ua/n193669-poyavilos-video-veroyatnoy-ataki-bespilotnikov-na-kuybyshevskiy-neftepererabatyvauschiy-zavod.html

Ракурс

У мережі з’явилося відео, як стверджується, атаки безпілотників на Куйбишевський НПЗ.

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На кадрах безпілотник літакового типу летить над підприємством, після чого уражає ціль.

В цей час на заводі вже є інше вогнище пожежі, ймовірно, після попередньої атаки безпілотника.

Відео виклало видання «Комерсант Волга».

На відео безпілотник літакового типу летить над підприємством, після чого вражає ціль. У цей час на заводі вже стався спалах після атаки іншого дрона. Раніше повідомлялося, що після атаки безпілотників на підприємстві сталося займання колони первинної переробки. Внаслідок займання ніхто не постраждав, — йдеться у повідомленні.

Також відео поділився речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. Він зазначив, що це БПЛА «Лютий».

Про ударний дрон «Лютий» українського виробництва публічно заявили у жовтні 2022 року. Тоді повідомлялося про намір створити безпілотник вагою 200 кг, який зможе нести бойову частину вагою 75 кг на відстань понад 1 тис. км. За потужністю і дальністю польоту цей БПЛА став аналогом іранського Shahed-136. За повідомленням російських джерел «Лютий» має розмах крил 6,7 м; довжиною сягає 4,4 м; злітна маса — 250−300 кг.

Нагадаємо, що Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області рф призупинив роботу після атаки дронів 23 березня.