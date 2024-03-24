НПЗ у Самарській області рф призупинив роботу після атаки дронів

Україна вивела з ладу щонайменше 10% нафтопереробних потужностей рф, повідомила розвідка Британії

Аналітики вказують, що залежно від масштабу пошкоджень, капітальний ремонт на НПЗ росії може зайняти значний час й витрати, а санкції обіцяють збільшити час та його вартість через пошук нового обладнання.

У розвідці Британії звернули увагу, що деякі з найвіддаленіших об'єктів у рф, що зазнали атак, знаходяться приблизно за 900 кілометрів від України, що демонструє досяжність атак її дронів.