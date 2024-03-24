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НПЗ у Самарській області рф призупинив роботу після атаки дронів
НПЗ у Самарській області рф призупинив роботу після атаки дронівhttps://racurs.ua/ua/n193657-npz-u-samarskiy-oblasti-rf-pryzupynyv-robotu-pislya-ataky-droniv.htmlРакурс
Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області рф призупинив роботу після атаки дронів 23 березня.
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Як повідомляє російський ресурс ASTRA, там пошкоджено установку АВТ-4, тож виробничий цикл заводу наразі зупинено.
Україна вивела з ладу щонайменше 10% нафтопереробних потужностей рф, повідомила розвідка Британії
Аналітики вказують, що залежно від масштабу пошкоджень, капітальний ремонт на НПЗ росії може зайняти значний час й витрати, а санкції обіцяють збільшити час та його вартість через пошук нового обладнання.
У розвідці Британії звернули увагу, що деякі з найвіддаленіших об'єктів у рф, що зазнали атак, знаходяться приблизно за 900 кілометрів від України, що демонструє досяжність атак її дронів.