Разрушения в Киеве. Фото: ГСЧС

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Російський ракетний удар по Києву 25 березня призів до поранення мирних мешканців.

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У Печерському районі постраждали п’ятеро осіб. Трьом медики надали допомогу на місці. Двох довелося госпіталізувати. Серед тих, кого доправили до лікарні — 16-річна дівчина. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої триповерхової будівлі, що була одним з приміщень (спортивного призначення) державного навчального закладу. В сусідніх житлових будинках пошкоджені вікна.

У Київській міській державній адміністрації поінформували, що це була третя атака росіян на столицю за останні п’ять днів. Внаслідок ракетного удару в Печерському районі пошкоджено нежитлову будівлю, пожежі не було. Багатоквартирний будинок пошкоджено у Солом’янському районі. Падіння уламків зафіксували у Дніпровському та Голосіївському районах.

У КМВА додали, що для ліквідації наслідків ракетного удару по столиці перекрито вулицю Бойчука. Водіїв просять враховувати це під час руху містом.

Тим часом у мережі показали відео, як діти в столиці біжать до укриття та кричать під час ракетних ударів по місту. Через те, що росія атакувала гіперзвуковими ракетами, часу, щоб сховатися було дуже мало.

Нагадаємо, вранці 25 березня російська армії завдала ударів по столиці балістичними ракетами з Києва. Повітряні сили ЗСУ заявили про знищення двох балістичних цілей. Тип ворожого озброєння встановлюється.