россия столкнулась с проблемами при создании двух новых армий. Фото:

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Країна-агресор зіштовхнулася з проблемами під час створення двох нових армій.

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Міністр оборони рф Сергій Шойгу 20 березня заявив, що у 2024 році буде створено дві нові армії, які будуть сформовані з 14 дивізій та 16 бригад. Ймовірно, ворог планував поєднати механізовані, бронетанкові, артилерійські й логістичні підрозділи. Про це Міноборони Великої Британії 25 березня повідомило у соціальній мережі Х.

Британці припустили, що ці нові формування пов’язані з попередніми оголошеннями про нові підрозділи та заплановане збільшення кількості бригад у дивізіях.

Іноземна розвідка не виключає, що окупантам вдається потісню укомплектувати ці армії людським ресурсом. Однак є проблеми з нестачею нової техніки та інфраструктурою.

Враховуючи обмеженість підготовки в росії, широке використання застарілого обладнання та проблеми з інфраструктурою, цілком імовірно, що ці підрозділи зіткнуться з аналогічними проблемами з ресурсами, — зазначили в британському відомстві.

Нагадаємо, восени 2023 року в Головному управлінні розвідки заявляли, що темпи мобілізації росіян на війну проти України складають понад 20 тис. осіб на місяць. Москва вербує не лише в’язнів, але й боржників та представників неблагонадійних категорій населення, яким обіцяє зарплатню. Також на війну мобілізують строковиків.