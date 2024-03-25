Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Атака на Киев – обломки ракет прилетели в художественную академию

Атака на Киев — обломки ракет прилетели в художественную академию (ФОТО)

25 мар 2024, 15:37
999

У Києві розбирають завали після ракетної атаки росіян. Внаслідок падіння уламків ракети зруйнована частина будівлі художньої академії імені М. Бойчука. Влучань в багатоповерхові житлові будинки немає. Відомо про сімох постраждалих.


.

Кадри з художньої академії імені Бойчука у Києві, яка постраждала через атаку рф, показало «Радіо Свобода».

Викладачка розповіла, що під час вибуху там йшли пари. В укриття студенти і викладачі не встигли.

Вибух страшенний. Полетіло скло, гіпсові скульптури нам на голови. Ми кинулись на підлогу, закрились руками, — розповідає викладачка.

Вона розповіла, що одна з постраждалих — лаборантка кафедри живопису, її забрали в лікарню.

Кафедри немає, там все завалило. Нема спортзалу, нема нашого музею, — каже жінка.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров