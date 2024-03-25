Атака на Киев – обломки ракет прилетели в художественную академию

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У Києві розбирають завали після ракетної атаки росіян. Внаслідок падіння уламків ракети зруйнована частина будівлі художньої академії імені М. Бойчука. Влучань в багатоповерхові житлові будинки немає. Відомо про сімох постраждалих.

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Кадри з художньої академії імені Бойчука у Києві, яка постраждала через атаку рф, показало «Радіо Свобода».

Викладачка розповіла, що під час вибуху там йшли пари. В укриття студенти і викладачі не встигли.

Вибух страшенний. Полетіло скло, гіпсові скульптури нам на голови. Ми кинулись на підлогу, закрились руками, — розповідає викладачка.

Вона розповіла, що одна з постраждалих — лаборантка кафедри живопису, її забрали в лікарню.